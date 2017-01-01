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Меркель подтвердила свой уход из политики

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Канцлер ФРГ не намерена заниматься активной политической деятельностью после 2021 года.
Меркель подтвердила, что не намерена после 2021 года заниматься политикой
Меркель подтвердила, что не намерена после 2021 года заниматься политикой

Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не намерена заниматься активной политической деятельностью. Об этом она заявила на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере ФРГ. 

"Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов, - сказала Меркель. - Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду".

Меркель отметила, что не собирается делать это и на уровне ЕС. "Все посты в ЕС уже только что были распределены", - заметила канцлер под смех присутствовавших.

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.
 

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Теги: Выборы, политика, Бундестаг, Ангела Меркель
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Источник: korrespondent.net

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