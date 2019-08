Власти Китая стягивают войска к Гонконгу - Трамп

Американская разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг. Соответствующее сообщение разместил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" - написал президент.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!