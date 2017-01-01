Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Власти Китая стягивают войска к Гонконгу - Трамп

Комментариев: 0
Ранее СМИ опубликовали видео переброски китайской военной техники к границам Гонконга. В Китае заявляют, что это для учений.
Разведка США располагает информацией, что власти Китая стягивают войска к Гонконгу
Разведка США располагает информацией, что власти Китая стягивают войска к Гонконгу

Американская разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг. Соответствующее сообщение разместил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" - написал президент.

Глава государства также заявил, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. "Многие винят меня и Соединенные Штаты в проблемах, которые имеют место в Гонконге. Почему? Даже представить себе не могу", - написал он.

Ранее СМИ сообщили, что в город Шэньчжэнь в Китае неподалеку от границы с Гонконгом власти согнали огромное количество военной техники

По официальной версии, военную технику Народной вооруженной полиции пригнали для проведения крупных учений и выделили для стоянки местный стадион.

Пекин готовит армию. Кровавые протесты в Гонконге

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, войска, Гонконг, Дональд Трамп, разведка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь