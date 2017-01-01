Китай не разрешил двум военным кораблям США зайти в Гонконг

Десантный корабль ВМС США USS Green Bay должен был зайти в порт Гонконга в ближайшую субботу.

Китай ответил отказом на запрос США о получении разрешения на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям. Об этом сказал официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен, сообщает Интерфакс в среду, 14 августа.

"Правительство Китая отклонило запрос на визит в порт Гонконга", – заявил он.

Военный чиновник переадресовал вопросы журналистов о причинах отказа китайской стороне.

По данным СМИ, ранее планировалось, что десантный корабль ВМС США USS Green Bay в ближайшую субботу зайдет в Гонконг, а ракетный крейсер USS Lake Erie должен был посетить Гонконг в сентябре.

Последний раз корабль ВМС США посещал Гонконг в апреле.

Как известно, в Гонконге продолжаются массовые протесты в связи с планами местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм Лэм.

Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet