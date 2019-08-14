В РФ отреагировали на указ Зеленского об украинском гражданстве для россиян

По мнению главы Госдумы Володина, это решение Зеленскому продиктовали в США и Британии.

Володин считает, что спроса на украинское гражданство не будет duma.gov.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что указ об упрощении процедуры предоставления гражданства россиянам, которые подверглись политическому преследованию, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, связан с Великобританией и США. Об этом сообщает пресс-служба парламента РФ.

Читай также: США ужесточат правила получения виз

Володин заявил, что США и Британия больше не хотят предоставлять политическое убежище для россиян и попросили Украину упростить процедуру получения гражданства.

Заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам, - отметил Володин.

Также спикер Госдумы отметил, что США и Британия продиктовали Зеленскому свое условие и он послушно подписал требующий от него указ.

Содержать их затратно… Это все стало основанием для того, чтобы тех, кто просит политическое убежище, отправлять в Украину, - добавил он.

Между тем, Володин уверен, что среди россиян украинское гражданство не будет пользоваться спросом. Он подчеркнул, что украинцы приезжают в РФ в поисках работы.

Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, украл и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять в Украину, где их ждет незавидная участь, с отказом от родного языка и веры, сеянием раздора и созданием напряжения между нашими странами, - добавил Володин.

Читай также: Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства

Напомним, Зеленский упростил процедуру получения гражданства россиянам. Речь идет о той категории граждан РФ, которая подвергалась политическому преследованию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram