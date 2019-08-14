Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У берегов Турции авария с судном, идущим из США в Украину

Комментариев: 2
В Мраморном море столкнулись танкер Mammadaminresulzadeh и сухогруз Doric Warrior, никто не пострадал.
Корабли столкнулись в очереди на прохождения Босфора
Корабли столкнулись в очереди на прохождения Босфора
dha.com.tr
В Мраморном море в очереди для прохождения через Босфор столкнулись танкер и сухогруз, который направлялся в Украину из США. Об этом сообщает информагентство DHA.
 
 
"У побережья в районе Бешикташ (часть города Стамбул - ред.) Прошлой ночью танкер Mammadaminresulzadeh под либерийским флагом столкнулся с сухогрузом Doric Warrior, которое следовало из американского Ньюпорта в Украину", - говорится в сообщении.
 
На место происшествия были направлены команды береговой охраны, представители прибрежной безопасности и Стамбульского морского порта.
 
В результате столкновения оба судна получили повреждения. Никто из членов экипажей не пострадал.
 
Ранее сообщалось, что на рыболовецком судне в Черном море произошел пожар, в результате которого корабль затонул.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, судно, корабли, авария, танкер, Босфор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    14.08.2019, 12:19
Оценка:  +1
fkrfyfan
Как пишут бандерлоги: "ещё одна хорошая новость"
VSHIVANKA    14.08.2019, 12:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ПЕЧЕНЬКИ ВЕЗЛИ.....)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь