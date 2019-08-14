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Байден обещает сделать Украину мировым приоритетом

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Претенденты на пост кандидата в президенты США от Демократической партии ответили на вопрос о политике в отношении Украины и России.
Байден во время выступления в Верховной Раде
Байден во время выступления в Верховной Раде

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обещает в случае победы на выборах в 2020 году сделать Украину приоритетом международной политики. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Совет по международным отношениям США опросил кандидатов от Демократической партии об их позициях и, в частности, в отношении политики по Украине и России.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", – заявил Байден.

"В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – добавил он.

"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если Северный поток 2 будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу", – сказал Байден.

Также демократ уточнил, что при нем помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, "включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов".

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине", – заявил Байден.

"Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил он.

Заложенную администарцией Барака Обымы политику в отношении России также намерен придерживаться другой демократ Берни Сандерс.

Продолжать политику санкций в отношении России намерены и другие претенденты на пост президента США.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии.

Согласно данным опроса, проведенного 16 июня по заказу телеканала Fox News, главного конкурента Трампа – Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%.

 

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Теги: Россия, Украина, США, выборы в США, Байден, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    14.08.2019, 12:15
Оценка:  0
fkrfyfan
А ведь бандерлоги ушастые действительно верят в эту хрень
VSHIVANKA    14.08.2019, 12:08
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВО ВСЕМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ НА ПОРОГЕ РОССИИ...
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕМЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА....)))
СУГС !!!
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