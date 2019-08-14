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В Польше арестовали мужчину, который жестоко убил 17-летнюю украинку

Комментариев: 2
Мужчина выехал из Украины спустя несколько дней после убийства.
Подозреваемый Николай С.
Подозреваемый Николай С.
eurointegration.com.ua

В польском городе Познань был арестован подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней украинки. В рамках сотрудничества украинской и польской полиции преступник был задержан и передан в Украину, передает Европейская правда, ссылаясь на Главную комендатуру полиции.

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Польскими полицейскими было установлено, что гражданин Украины, подозреваемый в жестоком убийстве девушки в 2018 году, скрывается от уголовной ответственности в Познани. 

Задержание преступника было оперативным и профессиональным. Польские копы отметили, что застали Николая С. врасплох. Он как раз передвигался с товарищами в автомобиле и никак не ожидал такого сюрприза.

Кадры задержания
Кадры задержания
eurointegration.com.ua

Задержание Николая С. - еще одно следствие очень хорошего сотрудничества между польской и украинской полицией, - сообщили в Главной комендатуре полиции Польши.

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Также польские копы напомнили, что украинская полиция 5 мая 2019 года передала Польше подозреваемого в убийстве 28-летней Мамуке С.

Напомним, в Польше на строительстве газопровода погиб украинец. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был гражданин Украины. 

 

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Теги: Польша, Украина, полиция, преступник, убийство
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    14.08.2019, 12:51
Оценка:  0
GreenPeace!
жлобы уже и там творят херню, никуда нельзя пускать.
Пища_для_ума    14.08.2019, 13:27
Оценка:  +1
Пища_для_ума
"Мужчина выехал из Украины спустя несколько дней после убийства."

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