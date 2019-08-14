В Польше арестовали мужчину, который жестоко убил 17-летнюю украинку
В польском городе Познань был арестован подозреваемый в жестоком убийстве 17-летней украинки. В рамках сотрудничества украинской и польской полиции преступник был задержан и передан в Украину, передает Европейская правда, ссылаясь на Главную комендатуру полиции.
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Польскими полицейскими было установлено, что гражданин Украины, подозреваемый в жестоком убийстве девушки в 2018 году, скрывается от уголовной ответственности в Познани.
Задержание преступника было оперативным и профессиональным. Польские копы отметили, что застали Николая С. врасплох. Он как раз передвигался с товарищами в автомобиле и никак не ожидал такого сюрприза.
Задержание Николая С. - еще одно следствие очень хорошего сотрудничества между польской и украинской полицией, - сообщили в Главной комендатуре полиции Польши.
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Также польские копы напомнили, что украинская полиция 5 мая 2019 года передала Польше подозреваемого в убийстве 28-летней Мамуке С.
Напомним, в Польше на строительстве газопровода погиб украинец. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был гражданин Украины.
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