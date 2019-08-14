В Филадельфии произошла перестрелка
На севере американского города Филадельфиия произошла перестрелка. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеканал ABC.
Отмечается, что непосредственно в ходе инцидента пострадали шестеро полицейских, еще двое попали в ДТП по пути на место.
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на пересечении 3700 N и 15-й улицы. На место происшествия стянуты значительные силы полиции.
Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6— Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019
We just heard shots fired. @6abc pic.twitter.com/AmsWOb0cCD— Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019
По данным СМИ, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
В полиции указали, что жизни раненых сотрудников ничего не угрожает. Подозреваемый все еще ведет стрельбу.
По информации телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.
Напомним, 3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой.
В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены.
На следующий день еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. Жертвами инцидента стали десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.
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