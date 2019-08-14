В Филадельфии произошла перестрелка

Полиция города подтвердила огнестрельные ранения шести сотрудников правоохранительных органов.

На севере американского города Филадельфиия произошла перестрелка. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеканал ABC.

Отмечается, что непосредственно в ходе инцидента пострадали шестеро полицейских, еще двое попали в ДТП по пути на место.

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на пересечении 3700 N и 15-й улицы. На место происшествия стянуты значительные силы полиции.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6 — Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019

По данным СМИ, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.

В полиции указали, что жизни раненых сотрудников ничего не угрожает. Подозреваемый все еще ведет стрельбу.

По информации телекомпании, подозреваемый периодически делает от четырех до шести выстрелов.

Напомним, 3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой.

В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены.

На следующий день еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. Жертвами инцидента стали десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.

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