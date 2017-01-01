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Два российских бомбардировщика Ту-160 перебросили к границе США

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Сверхзвуковые военные самолеты, способные нести ядерное оружие, приземлились в Анадыре в рамках планового учения, заявили в Минобороны РФ.
Ту-160
Ту-160
commons.wikimedia.org
 
Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, совершили беспосадочный перелет на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе. 
 
Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения", заявило Минобороны России в среду, 14 августа.
 
Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США.
 
Учение продлится до 18 августа, сообщило оборонное ведомство России. По данным министерства, в нем задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, а также Ил-78.
 
Ранее ВВС США неоднократно вылетали на перехват российских военных самолетов. Так, в мае 2017 года были перехвачены ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-35, они приблизились на расстояние около 80 км к населенному пункту Пойнт-Хоуп на западном побережье Аляски, но не покидали международное воздушное пространство.
 
В мае и сентябре 2018 года американские истребители перехватывали бомбардировщики Ту-95 вблизи Алеутских островов.
 
В мае 2019 года самолеты ВВС США вновь поднимались на перехват российских Ту-95 и Су-35, которые оказались в опознавательной зоне ПВО Аляски.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Россия, США, самолет, граница, учения, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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