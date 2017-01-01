В Калифорнии произошла массовая драка в тюрьме

Около 200 заключенных устроили потасовку в тюремном дворе, десятки пострадали и оказались в больнице.

В Калифорнии более 50 заключенных пострадали в результате драки Getty Images

В тюрьме города Соледад в штате Калифорния в среду, 14 августа, произошла массовая драка в которой пострадали десятки заключеннх. Об этом сообщила телекомпания ABC

Отмечается, чтто около 200 заключенных устроили потасовку в тюремном дворе. Охрана вынуждена была стрелять в воздух, чтобы прекратить драку.

Восемь заключенных помещены в больницы за пределами учреждения, около 50 человек получили медицинскую помощь в стенах тюрьмы.

Никто из охранников не пострадал.

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