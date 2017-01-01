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В Калифорнии произошла массовая драка в тюрьме

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Около 200 заключенных устроили потасовку в тюремном дворе, десятки пострадали и оказались в больнице.
В Калифорнии более 50 заключенных пострадали в результате драки
В Калифорнии более 50 заключенных пострадали в результате драки
Getty Images
 
В тюрьме города Соледад в штате Калифорния в среду, 14 августа, произошла массовая драка в которой пострадали десятки заключеннх. Об этом сообщила телекомпания ABC.
 
Отмечается, чтто около 200 заключенных устроили потасовку в тюремном дворе. Охрана вынуждена была стрелять в воздух, чтобы прекратить драку.
 
Восемь заключенных помещены в больницы за пределами учреждения, около 50 человек получили медицинскую помощь в стенах тюрьмы.
 
Никто из охранников не пострадал.
 
Ранее сообщалось, что в Бразилии не менее 52 человек погибли во время бунта в тюрьме города Альтамира.
 

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Теги: США, Калифорния, тюрьма, драка, потасовка
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Источник: korrespondent.net

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