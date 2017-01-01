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Болтон: Трамп уверен в хорошем контакте с Путиным

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Американский лидер возлагает большие надежды на личные отношения с российским президентом.
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп считает, что наладил с российским лидером Владимиром Путиным очень хорошие личные отношения. Об этом в среду, 14 августа, заявил советник по национальной безопасности американского президента Джон Болтон в интервью радиостанции The Voice of America, выдержки из которого процитировал в Twitter журналист Джефф Сэлдин.
 
"Как я думаю, президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным", - отметил Болтон.
 
По словам советника, "существует много вопросов, по которым у нас есть разногласия, без сомнения", но Трамп надеется, что его личные отношения с Путиным "приведут к чему-то большему"
 
Напомним, 31 июля Путин и Трамп провели короткий телефонный разговор, во время которого президент США предложил помочь России в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
 
В последний раз лидеры двух стран встречались в июне на саммите G20 в Японии. 

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Теги: Россия-США, США, Путин, Трамп, Болтон, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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