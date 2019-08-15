Двигатели самолета, летевшего в Симферополь, отключились из-за попадания в них птиц и загорелись.

Самолет приземлился в поле в километре от полосы

Самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице

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Самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице

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Самолет А-321 Уральских авиалиний утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку в районе аэропорта Жуковский в Московской области после возгорания двигателя при взлете.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

“Аварийная посадка при взлете в Жуковском - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы“, - сказал Скуратов.

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По данным РИА Новости, после посадки самолет выкатился в поле и лежит “на брюхе“. Как сообщил представитель экстренных служб, у него подломились все стойки шасси.

Пожар на самолете потушен.

Airbus A321 Уральских авиалиний экстренно сел в поле после выхода из строя обоих двигателей в результате попадания птиц.



Видео эвакуации из самолета: pic.twitter.com/Pcf5FxG4lC — Гагарин (@GagarinRocket) 15 август 2019 г.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

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