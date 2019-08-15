Самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице
Читай также: Трагедия в Шереметьево: стало известно о нарушениях экипажа
Самолет А-321 Уральских авиалиний утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку в районе аэропорта Жуковский в Московской области после возгорания двигателя при взлете.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.
Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.
“Аварийная посадка при взлете в Жуковском - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы“, - сказал Скуратов.
Читай также: Работника аэропорта выгнали за “футбол“ у самолета
По данным РИА Новости, после посадки самолет выкатился в поле и лежит “на брюхе“. Как сообщил представитель экстренных служб, у него подломились все стойки шасси.
Пожар на самолете потушен.
Airbus A321 Уральских авиалиний экстренно сел в поле после выхода из строя обоих двигателей в результате попадания птиц.— Гагарин (@GagarinRocket) 15 август 2019 г.
Видео эвакуации из самолета: pic.twitter.com/Pcf5FxG4lC
Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
вам и так и этак намекает Бог!...
а до вас не доходит!...
Вы, и подобные Вам - обычные скоты, радующиеся смерти или травме даже невинного русского младенца. Так ведь, голубчик?
скоты, все собрались грабить и убивать Украину!..
уззкие убивают, а я должен радоваться?...да, милейший?!...
посмотри статистику сколько детей уззкие твари убили?!...сам посмотри!
и только не надо о гражданской войне!!!...
и да, в статье совсем о другом!!!!...))))))))
Не желаете задуматься над этим?