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Самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице

Комментариев: 7
Двигатели самолета, летевшего в Симферополь, отключились из-за попадания в них птиц и загорелись.
Самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице
© baza
Фото 1/5
  • Самолет приземлился в поле в километре от полосы
  • Самолет приземлился в поле в километре от полосы
  • Самолет приземлился в поле в километре от полосы
  • Самолет приземлился в поле в километре от полосы
  • Самолет приземлился в поле в километре от полосы
Самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице
Самолет приземлился в поле в километре от полосы
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Самолет А-321 Уральских авиалиний утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку в районе аэропорта Жуковский в Московской области после возгорания двигателя при взлете.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они эвакуированы, пострадавших нет.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов сообщил, что оба двигателя самолета отключились из-за попадания в них птиц.

“Аварийная посадка при взлете в Жуковском - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы“, - сказал Скуратов.

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По данным РИА Новости, после посадки самолет выкатился в поле и лежит “на брюхе“. Как сообщил представитель экстренных служб, у него подломились все стойки шасси.

Пожар на самолете потушен.

 

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

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Теги: Россия, Москва, самолет, аэропорт, экстренная посадка, аварийная посадка
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Комментариев (7)
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lubov1948    15.08.2019, 09:31
Оценка:  0
lubov1948
карма епта, на всей росии
ВыВсеВрети    15.08.2019, 08:49
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
Крым это не росия!...
вам и так и этак намекает Бог!...
а до вас не доходит!...
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 08:58
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
Можно подумать, что если бы это был не симферопольский борт, Вы бы ниже подпрыгивали от радости.
Вы, и подобные Вам - обычные скоты, радующиеся смерти или травме даже невинного русского младенца. Так ведь, голубчик?
ВыВсеВрети    15.08.2019, 09:28
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
нет, батенька! и еще раз нет!..
скоты, все собрались грабить и убивать Украину!..
уззкие убивают, а я должен радоваться?...да, милейший?!...
посмотри статистику сколько детей уззкие твари убили?!...сам посмотри!
и только не надо о гражданской войне!!!...
и да, в статье совсем о другом!!!!...))))))))
navigator2    15.08.2019, 09:32
Оценка:  0
navigator2
руцкий младенец виросте в руцкого убл-дка який буде вбивати людей
Lyonya-Space    15.08.2019, 08:24
Оценка:  -1
Lyonya-Space
То, что ни кто не пострадал - хорошо, а то что не долетел в Симферополь - ещё лучше!
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 09:15
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
А что изменилось бы, если бы он долетел? И что изменилось, когда он не долетел?
Не желаете задуматься над этим?
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