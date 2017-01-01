Стрелок из Филадельфии сдался полиции
Мужчина, который открывал огонь по сотрудникам полиции и удерживал нескольких заложников в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), сдался правоохранительным органам около 00:10 по местному времени (7:10 по киевскому времени). Об этом сообщает телекомпания 6ABC.
Отмечается, что стрелок был арестован.
Мужчину предположительно зовут Морис Хилл, ему 34 года. До этого привлекался к ответственности за наркотики.
Как сообщалось, сотрудникам полиции удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек.
Полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников".
Ранее сообщилось, что в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шестеро стражей порядка. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet