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Жесткая посадка А321: стали известны подробности

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Семеро взрослых и трое детей пострадали в ходе аварийной посадки пассажирского лайнера на кукурузном поле.
Экстренно севший в Жуковском A-321
Экстренно севший в Жуковском A-321
МЧС РФ

Самолет А321 при взлете в Жуковском в четверг, 15 августа, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в поле. Пострадали десять человек, сообщает РИА Новости.

Трое детей и семеро взрослых пострадали при жесткой посадке самолета A321 в подмосковном Жуковском, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Отмечается, что ближайшие больницы готовы принять пострадавших.

В Росавиации сообщили, что причиной аварии стало столкновение со стаей чаек.

"Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП", - говорится в сообщении.

Лайнер выполнял рейс Москва - Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попали птицы. Пилоты приняли решения посадить самолет в ближайшем поле возле деревни Рыбинское. Отмечается, что огонь из двигателя не распространился на борт самолета.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. Сообщается, что их доставят в аэропорт на автобусах.

На место происшествия выехали следователи.

Ранее стало известно, что под Москвой пассажирский самолет совершил жесткую посадку.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.

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Теги: Москва, авиация, самолет, экстренная посадка, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    15.08.2019, 09:13
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Удивительное мастерство экипажа! На поле с полными баками топлива...
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