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Канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга

Комментариев: 4
Никто из людей не пострадал.
Канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга
© ekaterinburg.bezformata
Фото 1/4
  • Фонтан прорвал асфальт
  • Фонтан прорвал асфальт
  • Фонтан прорвал асфальт
  • Фонтан прорвал асфальт
Канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга
Фонтан прорвал асфальт
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В российском Екатеринбурге произошел мощный прорыв канализации. В результате так называемого “фонтана“ на улице провалился асфальт.

По информации местных СМИ, поток грязной воды выбил стекла в нескольких автомобилях.

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Камни с водой били на высоту в пять этажей. Все произошло из-за неудачных испытаний коммунальщиков. В нескольких авто выбиты окна.

Известно, что это уже третий коммунальный “фонтан“, который произошел в Екатеринбурге в этом сезоне. 18 июля из-за прорыва вода и камни повредили несколько авто.

Как сообщалось 2 августа, бухту под Севастополем залило фекалиями.

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Теги: Екатеринбург, Россия, канализация
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Комментариев (4)
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krolikoff_net    15.08.2019, 10:58
Оценка:  +3
krolikoff_net
Скрепы внезапно рванули
Lyonya-Space    15.08.2019, 10:15
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Скрепы прут.
Nikolas_Adver    15.08.2019, 10:47
Оценка:  -4
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не, то галицаи на бм eбло открыли))))
Lyonya-Space    15.08.2019, 10:58
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Николас, по шкале Петросяна - 5 баллов!
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