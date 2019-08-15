Канализационный фонтан забил на улице российского Екатеринбурга

Никто из людей не пострадал.

В российском Екатеринбурге произошел мощный прорыв канализации. В результате так называемого “фонтана“ на улице провалился асфальт.

По информации местных СМИ, поток грязной воды выбил стекла в нескольких автомобилях.

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Камни с водой били на высоту в пять этажей. Все произошло из-за неудачных испытаний коммунальщиков. В нескольких авто выбиты окна.

Известно, что это уже третий коммунальный “фонтан“, который произошел в Екатеринбурге в этом сезоне. 18 июля из-за прорыва вода и камни повредили несколько авто.

Как сообщалось 2 августа, бухту под Севастополем залило фекалиями.

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