Ядерная авария в РФ: США идентифизировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском

Появились новые детали трагедии.

Как выяснилось, Кремль умалчивал детали катастрофы на военном полигоне в Архангельской области, которая произошла на военном полигоне около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском Архангельской области (Российская Федерация).

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

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“Дональд Трамп насмехается, Россия унывает: через неделю после загадочной ядерной аварии на испытательном полигоне у Белого моря постепенно вскрываются новые детали трагедии“, - говорится в сообщении.

Судя по комментариям Дональда Трампа в Twitter, Вашингтон идентификував боевую систему, которая взорвалась в прошлый четверг и вызвала повышение радиационного фона в Северодвинске.

Очевидно, речь идет о крылатой ракете “Буревестник“ (SSC-X-9 Skyfall в классификации НАТО).

“То есть именно о той крылатой ракете, которую год назад президент России Владимир Путин представил как чудо-оружие в гонке вооружений с США“, - отмечает автор статьи Кристиан Эш.

Информацию об аварии общество получало маленькими порциями, подчеркивает издание.

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Первая новость о повышении уровня радиации быстро исчезла с сайта городской администрации Северодвинска. Позже, спустя полтора дня после аварии, государственный концерн “Росатом“ сообщил, что у ракеты, кроме жидкостного двигателя, был ядерный источник энергии. Телевизионный “Первый канал“ рассказал об этом еще позже, в вечерних новостях в воскресенье - и спрятал новость в полуминутном сообщении. А до этого времени жители Северодвинска уже давно раскупили йод в аптеках.

“С течением времени загадочным кажется и тот факт, что вечером в четверг в Москве прервали вещание всех телевизионных каналов - с восьми вечера люди в течение часа наблюдали штормовое предупреждение МЧС. В нем говорилось о том, что жителям не стоит покидать свои дома. Но шторы не было. Так может это была попытка защитить людей от радиации, без сообщения им о том, что случилось? “ - рассуждает журналист.

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“Государственный концерн “Росатом“ в своем первом сообщении об аварии говорил о радиоизотопном источнике питания ракеты. По данным концерна, речь идет не о реакторе, в котором происходит управляемая цепная ядерная реакция, а о значительно более простой атомной батарее, в которой используется единый распад радиоактивного материала. Такие атомные батареи применяются, например, в космических аппаратах, ведь они компактны и надежны и могут генерировать электрический ток годами, хотя и в маленьких количествах. Однако реактивному орудию, летящему в атмосфере, а не в космическом пространстве, нужно гораздо больше энергии “, - указывает издание.

Американские источники утверждают, что четыре тестовых запуска закончились провалом еще до того, как Путин анонсировал ракету в марте 2018 года. Вероятно, после старта, реализованного с помощью обычного горючего, было невозможно переключиться на ядерный двигатель.

В аварии под Северодвинськом, продолжает автор, “непонятным остается и то, что произошло с ядерным источником питания - был он “малогабаритным реактором или атомной батареей“.

Судя по тому, что уровень радиации в Северодвинске снова быстро упал, можно предположить, что установка упала в воду, - сказал в интервью Der Spiegel Александр Никитин, эксперт по ядерной безопасности по экологическому правозащитного центра “Беллона“.

Напомним, 8 августа, на военном полигоне около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском Архангельской области (Российская Федерация) в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты два человека погибли, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

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