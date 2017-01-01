В Иране разбился учебный самолет, пилоты погибли

На севере Ирана во время полета разбился сверхлегкий учебный самолет, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.

"Это был двухместный учебный самолет. В результате происшествия... сегодня утром… погибли два члена экипажа", - сообщил заместитель губернатора городского округа Гармсар Али Хеммати.

По его словам, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта.