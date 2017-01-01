В Иране разбился учебный самолет, пилоты погибли
Сверхлегкий самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта, погибли два члена экипажа.
На севере Ирана во время полета разбился сверхлегкий учебный самолет, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
"Это был двухместный учебный самолет. В результате происшествия... сегодня утром… погибли два члена экипажа", - сообщил заместитель губернатора городского округа Гармсар Али Хеммати.
По его словам, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта.
Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.
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