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В Иране разбился учебный самолет, пилоты погибли

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Сверхлегкий самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта, погибли два члена экипажа.
Авикатастрофа произошла недалеко от аэропорта
Авикатастрофа произошла недалеко от аэропорта
facebook.com/airportkiev
На севере Ирана во время полета разбился сверхлегкий учебный самолет, в результате чего погибли два человека, сообщило агентство Fars со ссылкой на местные власти.
 
 
"Это был двухместный учебный самолет. В результате происшествия... сегодня утром… погибли два члена экипажа", - сообщил заместитель губернатора городского округа Гармсар Али Хеммати.
 
По его словам, инцидент произошел неподалеку от местного аэропорта.
 
Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.
 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет
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Источник: korrespondent.net

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