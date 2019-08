KyivNotKiev: Одно из крупнейших новостных агентств поддержало #CorrectUA

Онлайн-кампания украинского МИД находит новую поддержку в мире.

Онлайн-кампанию украинского МИД #CorrectUA поддержало новостное агентство The Associated Press kiev.informator.ua

Вслед за британским изданием The Guardian, которое ранее решило указывать столицу Украины как Kyiv, а не Kiev, аналогичное решение приняло и новостное агентство The Associated Press.

Таким образом, одно из крупнейших в мире информационных изданий решило присоединиться к онлайн-кампании украинского МИД #CorrectUA.

"AP изменила свой стиль написания столицы Украины на Kyiv", – сообщили на странице издания в Twitter.

Такую инициативу в редакции объяснили тем, что именно такую транслитерацию на английском предпочитает украинская власть, а также ростом количества ее использований.

В то же время блюдо "котлета по-киевски" в англоязычных статьях будет и дальше именоваться "chicken Kiev".

Как сообщалось ранее более полусотни аэропортов в различных частях мира также исправил ошибку в названии украинской столицы. Среди них: аэропорт Манчестера, Тель-Авива, один из самых больших аэропортов Дании “Биллунд” и другие.

