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KyivNotKiev: Одно из крупнейших новостных агентств поддержало #CorrectUA

Комментариев: 2
Онлайн-кампания украинского МИД находит новую поддержку в мире.
Онлайн-кампанию украинского МИД #CorrectUA поддержало новостное агентство The Associated Press
Онлайн-кампанию украинского МИД #CorrectUA поддержало новостное агентство The Associated Press
kiev.informator.ua

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Вслед за британским изданием The Guardian, которое ранее решило указывать столицу Украины как Kyiv, а не Kiev, аналогичное решение приняло и новостное агентство The Associated Press.

Таким образом, одно из крупнейших в мире информационных изданий решило присоединиться к онлайн-кампании украинского МИД #CorrectUA.

"AP изменила свой стиль написания столицы Украины на Kyiv", – сообщили на странице издания в Twitter.

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Такую инициативу в редакции объяснили тем, что именно такую транслитерацию на английском предпочитает украинская власть, а также ростом количества ее использований.

В то же время блюдо "котлета по-киевски" в англоязычных статьях будет и дальше именоваться "chicken Kiev".

Онлайн-кампанию украинского МИД #CorrectUA поддержало новостное агентство The Associated Press
Онлайн-кампанию украинского МИД #CorrectUA поддержало новостное агентство The Associated Press
kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее более полусотни аэропортов в различных частях мира также исправил ошибку в названии украинской столицы. Среди них: аэропорт МанчестераТель-Авива,  один из самых больших аэропортов Дании “Биллунд” и другие.

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Теги: KyivNotKiev, #CorrectUA, Киев, написание, МИД
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    15.08.2019, 12:03
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ШО ТАМ НА КУИВЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА ЕСТЬ ? )))
COZEL    15.08.2019, 11:35
Оценка:  0
COZEL
ОНИ ЧТО ЕБ-НУТЫЕ, ГОТОВЫЕ НА ВСЕ, ДАЖЕ НА ПОЗОР НАШЕЙ СТРАНЫ, КУЕВ, ЭТО ПИ-ЗДЕЦ
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