Появилось видео места авария A-321 с дрона

Самолет с 234 людьми на борту садился на кукурузное поле при выключеных двигателях и без шасси.

В сети появилось видео места аварийной посадки самолета Airbus A-321 в Подмосковье, снятое с квадрокоптера. Запись опубликована в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно кукурузное поле, посреди которого стоит самолет. Рядом с ним дежурят две пожарные машины и ходят люди. Возле дороги, расположенной неподалеку, припарковано несколько автомобилей, в том числе экстренных служб.

Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.

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