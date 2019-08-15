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Появилось видео места авария A-321 с дрона

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Самолет с 234 людьми на борту садился на кукурузное поле при выключеных двигателях и без шасси.

В сети появилось видео места аварийной посадки самолета Airbus A-321 в Подмосковье, снятое с квадрокоптера. Запись опубликована в Telegram-канале Baza.

На  кадрах видно кукурузное поле, посреди которого стоит самолет. Рядом с ним дежурят две пожарные машины и ходят люди. Возле дороги, расположенной неподалеку, припарковано несколько автомобилей, в том числе экстренных служб.

Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.

 

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Теги: Россия, самолет, видео, авария
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    15.08.2019, 12:39
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Хитрый-Лис
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