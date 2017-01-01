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На Трампа подали в суд 13 штатов

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Возмущение вызвало новое правило, осложняющее легальным мигрантам въезд на территорию США.
На Трампа массово подают иски
На Трампа массово подают иски

Генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон а также 13 штатов подали в среду, 14 августа, иск на администрацию Трампа из-за нового правила, расширяющего возможности правительства запрещать въезд или Green Card легальным иммигрантам, сообщает The Hill.

"Штаты подают иск против министерства национальной безопасности из-за нового правила, расширяющего возможности правительства запрещать въезд или Green Card легальным иммигрантам на основе использования государственных услуг, таких как талоны на еду и Medicaid", - говорится в сообщении.

Фергюсон заявил, что это правило является незаконным, поскольку оно изменяет "прежнее значение термина "государственная ответственность", аргументируя это тем, что нововведение нарушает Закон об иммиграции и гражданстве.

Иск также поддержал губернатор Вашингтона Джей Инсли.

"Вашингтон всегда будет поддерживать иммигрантов, и никакие действия со стороны администрации Трампа, ни делами, ни словами, не смогут это изменить", - сказал Инсли.

Не для бедных. США ужесточили получение грин-карт

Как сообщалось, администрация президента Трампа вводит новые правила, которые могут осложнить получение легального статуса в США для некоторых категорий иммигрантов. Они вступают в силу 15 октября.

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Теги: США, суд, Визы, Иммиграция, иммигрант, Трамп, Дональд Трамп, грин-карт
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Источник: korrespondent.net

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