Экипаж Airbus, посадивший самолет под Москвой без жертв, отстранили от работы

В авиакомпании сообщили, что это вынужденная мера.

Экипаж Airbus А321 "Уральских авиалиний", который направлялся из Москвы в Симферополь и совершил вынужденную аварийную посадку в кукурузном поле под российской столицей, отстранили от работы. Об этом передает Gazeta.

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В авиакомпании “Уральские авиалинии” сообщили, что экипаж, который без жертв посадил самолет, отстранили от работы на время проверки. Если докажут, что аварийная посадка не была спровоцирована действиями членов экипажа, то его снова допустят к полетам.

Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура, - сказали в авиакомпании.

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Также в компании уточнили, что во время рейса "Москва - Симферополь" лайнером управляли командир самолета Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

Напомним, самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице. Двигатели самолета, летевшего в Симферополь, отключились из-за попадания в них птиц и загорелись.

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