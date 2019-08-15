Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экипаж Airbus, посадивший самолет под Москвой без жертв, отстранили от работы

Комментариев: 4
В авиакомпании сообщили, что это вынужденная мера.
Экипаж отстранили от работы
Экипаж отстранили от работы
vk.com

Экипаж Airbus А321 "Уральских авиалиний", который направлялся из Москвы в Симферополь и совершил вынужденную аварийную посадку в кукурузном поле под российской столицей, отстранили от работы. Об этом передает Gazeta.

Читай также: Появилось видео места авария A-321 с дрона

В авиакомпании “Уральские авиалинии” сообщили, что экипаж, который без жертв посадил самолет, отстранили от работы на время проверки. Если докажут, что аварийная посадка не была спровоцирована действиями членов экипажа, то его снова допустят к полетам.

Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура, - сказали в авиакомпании.

Читай также: В Иране разбился учебный самолет, пилоты погибли

Также в компании уточнили, что во время рейса "Москва - Симферополь" лайнером управляли командир самолета Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

Напомним, самолет "Москва-Симферополь" жестко приземлился и загорелся: 10 человек в больнице. Двигатели самолета, летевшего в Симферополь, отключились из-за попадания в них птиц и загорелись. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Уральские авиалинии, экипаж, отстранен от работы, самолет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    15.08.2019, 14:07
Оценка:  -1
Lyonya-Space
По всей видимости неправильно посадили аэробус...
Во если бы 50% погибло и сгорел самолёт, тогда Да, всё как обычно!
Ser7    15.08.2019, 13:42
Оценка:  +2
Ser7
Летчики молодцы. И самолет не суперджет.

А вообще -не хер в захваченный Крым летать. Сидите в своей Москве.
fkrfyfan    15.08.2019, 14:04
Оценка:  -1
fkrfyfan
Сиди в своём селе на украине и не вякай
Lyonya-Space    15.08.2019, 14:08
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Сиди в своём Ольгино на нарасии и зарабатывай серебряники!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь