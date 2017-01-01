Провокационную картину обнаружили среди личных вещей умершего финансиста Джеффри Эпштейна.

Дома у скончавшегося американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли портрет экс-президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в синем платье и в красных туфлях. Об этом в среду, 14 августа, со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.

По данным источника, представившего размытую фотографию портрета, на изображении был Клинтон в Овальном кабинете. На нем было строгое синее платье и красные туфли на каблуках. Он сидел в кресле и улыбался, показывая пальцем на зрителя.

"Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", - подчеркнул источник.

Как пишет издание, картину создала художница Петрина Райан-Клейд. В настоящее время неизвестно, был ли у Эпштейна оригинал или копия картины.

Отмечается, что очень похожее синее платье видели на супруге экс-президента Хиллари Клинтон в 2009 году.

Cмотрите фотогалерею: В США нашли портрет Билла Клинтона в платье и туфлях

Мировая секс-сеть. Дело друга Трампа и Клинтона

Ранее сообщалось, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме. До этого Эпштейна обвиняли в попытке подкупить людей, которые могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми. Миллиардер якобы перевел двум неназванным лицам $350 тыс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet