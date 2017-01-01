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В варшавском аэропорту произошли две аварийные посадки за утро

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Первую экстренную посадку совершил транспортный самолет, у которого загорелся двигатель, а через два часа из-за задымления в кабине аварийно сел пассажирский самолет.
Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена (архивное фото)
Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена (архивное фото)
Getty

Сразу две аварийные посадки самолетов произошли в четверг, 15 августа, в международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Первую аварийную посадку совершил в шесть утра (07:00 по киевскому времени) транспортный самолет MD-11.

"Уже во время руления в одном из двигателей появился огонь. Пожарная охрана аэропорта немедленно приступила к работе. Огонь был быстро потушен. Никто не пострадал", - информировала пресс-служба.

Из-за этого инцидента воздушное движение в аэропорту Варшавы прерывалось на полчаса.

А спустя два часа - около 8 утра (09:00 по Киеву) - аварийную посадку в польской столице совершил пассажирский самолет польских авиалиний LOT. Лайнер Эмбрайер после взлета пролетел несколько километров и вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине. Посадка прошла штатно. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром сегодня аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту. Позже в сети появилось видео жесткой посадки.

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Теги: самолет, аэропорт, Варшава, самолеты, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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