Из России веет радиацией: Норвегия бъет тревогу

На норвежско-российской границе через несколько дней после взрыва ракеты обнаружено повышение радиационного фона.

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) анализирует микроскопические количества радиоактивного йода, обнаруженные в воздухе на севере страны через несколько дней после взрыва при испытании ракетного двигателя на военном полигоне около населенного пункта Нёнокса, под Северодвинском Архангельской области (Российская Федерация).

Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на Reuters.

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Российское государственное ядерное агентство “Росатом“ заявило в субботу, что пять человек, погибших в результате взрыва, были его сотрудниками, а авария произошла при выполнении работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением “изотопных источников питания“.

DSA заявила, что обнаружила радиоактивный йод на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, расположенном у российской границы.

Образцы были собраны в период 9-12 августа.

Напомним, авария в Архангельской области на севере России произошла 8 августа.

Как сообщалось 15 августа, США идентифицировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском.

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