В Китае обрушилась скала: десятки пропавших

Обрушение произошло накануне на участке железной дороги в провинции Сычуань. Пропавшими числятся 17 человек.

В китайской провинции Сычуань из-за обвала скалы исчезли около 20 человек, сообщает Синьхуа в четверг, 15 августа.

"В целом 17 человек были подтверждены как пропавшие без вести после обвала скалы, произошедшего на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвал скалы произошел около 12:44 по местному времени в среду на участке железной дороги Чэнду-Кунмин в округе Ганлуо.

Спасательные работы продолжаются до сих пор. Детали инцидента выясняются.

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