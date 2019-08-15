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В Китае обрушилась скала: десятки пропавших

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Обрушение произошло накануне на участке железной дороги в провинции Сычуань. Пропавшими числятся 17 человек.
На месте обвала идут спасательные работы
На месте обвала идут спасательные работы
China Daily
В китайской провинции Сычуань из-за обвала скалы исчезли около 20 человек, сообщает Синьхуа в четверг, 15 августа.
 
 
"В целом 17 человек были подтверждены как пропавшие без вести после обвала скалы, произошедшего на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, обвал скалы произошел около 12:44 по местному времени в среду на участке железной дороги Чэнду-Кунмин в округе Ганлуо.
 
Спасательные работы продолжаются до сих пор. Детали инцидента выясняются.
 
Ранее сообщалось, что из-за обвала скалы на одном из пляжей Калифорнии погибли три человека, еще двое пострадали.
 

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Теги: Китай, обвал, скала, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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