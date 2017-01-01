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Увеличилось число пострадавших в аварии А321

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На борту совершившего аварийную посадку на кукурузное поле самолета было 234 человека, пассажирам выплатят компенсации.
Пилот сумел посадить самолет на поле без шасси
Пилот сумел посадить самолет на поле без шасси

За медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на поле в Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб.

"За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший", - сказал собеседник агентства.

Также стало известно, что все пассажиры рейса получат компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

"На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тыс. рублей", - сказал первый заместитель генерального директора ОАО Рампорт Аэро Евгений Солодилин.

Как сообщалось, ранее сегодня аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. В результате происшествия пострадали 23 человека из 234 на борту.

 

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Теги: Россия, самолет, пассажиры, авария
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Источник: korrespondent.net

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