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Трамп посоветовал решение протестов в Гонконге

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Американский президент советуют Си Цзиньпину лично поговорить с протестующими и решить конфликт.
Трамп дал Си Цзиньпину совет по Гонконгу
Трамп дал Си Цзиньпину совет по Гонконгу

Президент США Дональд Трамп уверен, что решить конфликт с протестующими в Гонконге поможет личная встреча главы Китая Си Цзиньпина с гражданами. Об этом он написал в Twitter в четверг, 15 августа.

"Если бы председатель Си напрямую и лично встретился с протестующими, это стало бы счастливым и разумным концом проблемы Гонконга. У меня нет никаких сомнений в этом!" - заявил он.

Трамп также процитировал свое предыдущее сообщение в Twitter на тему протестов в Гонконге, в котором предлагал возможность личной встречи, однако не пояснял, что имеет в виду. Американские СМИ трактовали данное высказывания Трампа как предложение о проведении встречи между американским лидером и председателем КНР.

Ранее президент США заявил, что по данным американской разведки, китайские власти перемещают войска к границе с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.
 
Пекин неоднократно на различных уровнях критиковал США и другие страны за вмешательство в дела Гонконга, являющиеся внутренним делом Китая.
 

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Теги: США, Китай, Трамп, Гонконг, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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