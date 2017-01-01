Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов

Комментариев: 0
Комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря
КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

КНДР произвела в пятницу, 16 августа,  запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.

Ранее стало известно, что 10 августа КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности.
 
За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: КНДР, снаряд, запуск ракеты, Японское море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь