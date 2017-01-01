КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов
Комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
КНДР произвела в пятницу, 16 августа, запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
Ранее стало известно, что 10 августа КНДР провела запуск баллистических ракет малой дальности.
За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными.
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