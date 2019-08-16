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Трамп интересуется покупкой Гренландии - СМИ

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Американский лидер не раз заводил разговор о покупке острова и даже просил юрисконсульта провести правовую экспертизу проекта.
Трамп хочет купить Гренландию
Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании. Об єтом в четверг, 15 августа сообщила The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.

Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тысяч человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц.

Гренландия тает из-за аномальной жары

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Теги: Гренландия, Дания, остров, Трамп, Дональд Трамп, покупка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
futbolprognoz    16.08.2019, 07:57
Оценка:  +2
futbolprognoz
купи крым у украины. лярдов за 200. Будут оф.документы и можно прочь гнать оттуда русофашистов
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