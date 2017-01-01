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В Канаде из-за ДТП разрушены семь домов, жители 100 домов эвакуированы

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Молодая женщина устроила ДТП, во время которого произошел взрыв газа, что привело к масштабным разрушениям.
Взрыв газа после ДТП разрушил дома
Взрыв газа после ДТП разрушил дома
cbc.ca

В городе Лондон в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ. Об этом в четверг, 15 августа, сообщило CBC.

Отмечается, что семь человек пострадали, еще столько же домов разрушены.

По данным местных спасателей, эвакуированы жители около 100 домов. Местные власти были вынуждены выкупить номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить людей.

Правоохранители задержали 23-летнюю девушку, которая была за рулем автомобиля, ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости и причинении телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Канаде эвакуируют деревню из-за ЧП с поездом. Власти опасались, что люди могут подвергнуться воздействию химикатов.

Напомним, в Канаде столкнулись шесть машин, после чего шоссе перекрыли в обоих направлениях.

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Теги: газ, ДТП, Канада, взрыв, эвакуация, авто
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Источник: korrespondent.net

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