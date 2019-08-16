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Капитан A321 объяснил решение сажать самолет на кукурузном поле

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Первый пилот рассказал, что было несколько вариантов аварийной посадки, однако времени на них не оказалось.
Первый пилот Дамир Юсупов
Первый пилот Дамир Юсупов
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Первый пилот лайнера Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал, как принималось решение об экстренной посадке самолета с убранным шасси. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает в четверг, 15 августа РБК.

"Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", - заявил Юсупов.

По его словам, за полторы-две минуты, прошедших после взлета, решение о том, как производить посадку, менялось несколько раз. Сначала, после того как из строя вышел левый двигатель самолета, летчик планировал развернуть машину и вернуться в Жуковский, однако, после того как мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

"Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все, но, как оказалось, времени было совсем мало... Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки", - сказал Юсупов.

"Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче смягчили. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться", - добавил первый пилот.

Как сообщалось, в четверг аварийную посадку в Подмосковье совершил самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета.

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Теги: Россия, самолет, пилот, аварийная посадка, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бувший_східняк    16.08.2019, 09:26
Оценка:  0
Бувший_східняк
Вот так будет и со страной. Сажать будет негде и некогда. Уже проходили...
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