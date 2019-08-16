В Сирии погибли пять гуманитарных работников – ООН

ООН продолжает призывать все стороны конфликта уважать и защищать медицинский и гуманитарный персонал.

В результате авиаудара на северо-западе Сирии погибли пять гуманитарных работников, включая медика. Об этом сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Синьхуа в пятницу, 16 августа.

По его словам, карета скорой помощи, в которой находились люди, была полностью уничтожена на юге провинции Идлиб в среду.

"ООН продолжает призывать все стороны конфликта уважать и защищать медицинский и гуманитарный персонал, их транспортные средства, оборудование и имущество, а также больницы и другие медицинские учреждения в соответствии с международным гуманитарным правом", – отметил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также заявил, что мирные жители продолжают страдать из-за угроз, связанных со взрывами, по всей Сирии, на северо-западе которой идет вооруженный конфликт. По словам С. Дюжаррика, более 10 млн сирийцев живут в районах, загрязненных неразорвавшимися боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в Сирии правительственные силы Башара Асада понесли потери при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в районе зоны деэскалации в Идлибе. Погибли 10 военных, еще 21 получил ранения.

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