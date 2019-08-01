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Президент Индонезии официально предложил перенести столицу

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Нынешняя столица - Джакарта - из-за своего расположения периодически затапливается. В качестве альтернативного места предложили соседний остров.
Столицу Индонезии перенесут из Джакарты
Столицу Индонезии перенесут из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил парламенту план переноса столицы из Джакарты на острове Ява на соседний остров Калимантан. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Aljazeera.

Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага.

"Я прошу вашего разрешения на переезд нашей национальной столицы на Калимантан", - сказал Видодо, который в октябре примет присягу после переизбрания на апрельских президентских выборах.

Среди причин такого решения называлось то, что Джакарта из-за своего расположения периодически затапливается. Кроме того, по данным правительства, лишь четыре процента сточных вод Джакарты очищаются, загрязняя реки и грунтовые воды.

Ранее министр национального развития страны Бамбанг Броджонегоро заявлял, что власти Индонезии планируют в 2024 году начать процесс переноса столицы. Правительство начнет строить необходимую инфраструктуру с 2021 по 2023 годы после окончательного утверждения планов о переезде.

Власти оценивают проект переноса столицы в 32,5 млрд долларов.

Напомним, о том, что власти Индонезии планируют перенести столицу страны из Джакарты, стало известно в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что жители Индонезии судятся с властью из-за загрязнения воздуха в Джакарте.

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Теги: Индонезия, столица, перенос
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Источник: korrespondent.net

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