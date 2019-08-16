В России люди отравились подсолнечным маслом: 1 умер, 6 в больнице
В российском городе Ульяновск из-за отравления самодельным подсолнечным маслом попали в больницу 7 человек, один из пострадавших умер.
Об этом сообщают местные СМИ.
Пострадавшие - пятеро взрослых и двое детей - госпитализированы с различными кровотечениями, один взрослый находится в тяжелом состоянии.
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Все пострадавшие имеют близкие родственные или служебные связи, также установлено, что они употребляли в пищу подсолнечное масло, купленного у одного и того же производителя. Предварительно сообщается, что масло могло быть отравлено неизвестным веществом вроде крысиного яда.
Как сообщалось 4 мая, в Подмосковье от вишневого варенья умерли три человека - ребенок, его мать и бабушка.
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