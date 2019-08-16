Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В России люди отравились подсолнечным маслом: 1 умер, 6 в больнице

Комментариев: 3
Масло было домашнего производства.
Пострадавшие - пятеро взрослых и двое детей
Пострадавшие - пятеро взрослых и двое детей
iqreview.ru

В российском городе Ульяновск из-за отравления самодельным подсолнечным маслом попали в больницу 7 человек, один из пострадавших умер.

Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадавшие - пятеро взрослых и двое детей - госпитализированы с различными кровотечениями, один взрослый находится в тяжелом состоянии.

Читай также: Под Днепром две семьи отравились грибами: дети попали в реанимацию

Все пострадавшие имеют близкие родственные или служебные связи, также установлено, что они употребляли в пищу подсолнечное масло, купленного у одного и того же производителя. Предварительно сообщается, что масло могло быть отравлено неизвестным веществом вроде крысиного яда.

Как сообщалось 4 мая, в Подмосковье от вишневого варенья умерли три человека - ребенок, его мать и бабушка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: отравление, Россия, масло
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    16.08.2019, 12:59
Оценка:  0
Lyonya-Space
Херово, что масло кустарное, а не заводское массового производства...
Sancho-s    16.08.2019, 12:14
Оценка:  +2
Sancho-s
отравились подсолнечным маслом - не маслом а крысиным ядом
KREMLIN_DEVIL    16.08.2019, 12:09
Оценка:  +2
KREMLIN_DEVIL
Импорто-замещение, однако
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь