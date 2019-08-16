В США произошла стрельба у университета Алабамы, есть жертвы

Полиция вместе с управлением университета начала расследование инцидента. Информации о задержании подозреваемых нет.

Два человека погибли и еще трое были ранены в результате стрельбы у государственного университета штата Алабама. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Указано, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, жизни еще одного человека ничего не угрожает.

Полиция вместе с управлением университета начала расследование инцидента. На данный момент информации о задержании подозреваемых нет.

Накануне в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шесть полицейских. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Еще два копа попали в ДТП по пути на место, где произошла стрельба.

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