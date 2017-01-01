В Дании резко отреагировали на намерение Трампа купить Гренландию

В Копенгагене заявили, что президент США "сошел с ума" если действительно изучает вопрос покупки Гренладнии у Дании.

Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об идее покупки крупнейшего в мире острова Гренландия у Дании. Реакции политиков в пятницу, 16 августа, приводит датская газета Ekstra Bladet.

Так, бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.

Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли".

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался о возможных намерениях американского президента еще жестче.

"Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам – это абсолютное безумие", - сказал он.

"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.

Справка: Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тысяч человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Так, по мнению одного из журналистов, будет выглядеть Гренландия через 10 лет в случае покупки Трампом

Напомним, сегодня стало известно, что Трамп интересуется покупкой Гренландии и даже просил юрисконсульта провести правовую экспертизу проекта.

Также сообщалось, что Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц.

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