В Москве бизнес-партнера Таруты приговорили к 9 годам колонии

Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей.

В свое время Мкртчан входил в перечень самых влиятельных людей Украины fckuban.ru

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Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации “Индустриальный союз Донбасса“ (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима. Согласно решению суда, Мкртачан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа, а также должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей,

Об этом сообщает Интерфакс.

Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом “секретно“. Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд решили, что Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств “Внешэкономбанка“, выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении $2,5 млрд.

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Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – российской некоммерческой организации “Фонд промышленных активов“ (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Защита намерена обжаловать приговор.

Как сообщалось, в феврале 2018 в Москве арестовали главу Индустриального Союза Донбасса.

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