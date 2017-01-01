У берегов Африки захватили судно с украинскими моряками

Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.

“Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных”, — сказал представитель флота. Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил.