У берегов Африки захватили судно с украинскими моряками
Пиратны напали на судно недалеко от камерунского города Дуала. Точное количество похищенных моряков уточняется.
У берегов Камеруна пираты захватили девять граждан Китая, восемь граждан Украины и троих России. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в службе безопасности и руководителя порта.
Моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала.
“Вероятно, это сделали нигерийские пираты. У нас пока нет информации о числе похищенных”, — сказал представитель флота. Точных данных об их национальной принадлежности он также не предоставил.
Согласно сообщению МИД РФ, 15 августа в районе порта Дуала неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании Ультрабалк грузовое судно Мармалайта, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.
"Семнадцать китайцев и украинцев были похищены... Девять китайцев похитили с одного из судов", - заявил AFP руководитель порта Дуала.
Отметим, в июле пираты похитили десять турецких моряков на судне у берегов Нигерии.
Напомним, в 2018 году в мире увеличилась активность морских пиратов. В прошлом году зафиксирован 201 инцидент с участием морских разбойников, в то время как в 2017 году их было 180.
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