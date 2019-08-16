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В РФ испытали дрон Охотник в паре с истребителем

Комментариев: 2
Беспилотник Охотник выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий.

Российские военные провели первые летные испытания тяжелого ударного беспилотника Охотник в паре с истребителем Су-30СМ. Видео полета было размещено на канале Минобороны РФ в YouTube в пятницу, 16 августа.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что состоялся первый полет дрона Охотник.

Известно, что на Охотнике установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31. Такие силовые установки используются в частности на истребителях Су-27.

Беспилотник Охотник выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые якобы делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Он оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

На данный момент у России нет на вооружении ударных беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, в начале года Украина купила турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2. По данным СМИ, в контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.

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Теги: Россия, авиация, самолет, видео, истребитель, БПЛА, беспилотник, охотник, дрон, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    16.08.2019, 19:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
В ОТВЕТ НА ЭТО , НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ !!!
СУГС. !!!
fkrfyfan    16.08.2019, 18:53
Оценка:  -1
fkrfyfan
А на украине зато шьют самые большие шаровары в мире
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