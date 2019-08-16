Трамп хочет купить Гренландию. Дания в шоке

Президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании и на котором живет около 50 тысяч человек.

Дональд Трамп хочет купить Гренландию. Звучит фантастически, согласитесь, но, когда речь о Трампе, ничего исключать нельзя.

Говорят, американский президент даже поручал своим советникам проработать этот вопрос. Идея покупки острова не нова для американцев, правда, в 21 веке сделать нечто подобное еще не пытался никто. Дания, которой принадлежит Гренландия, пока в шоке от самой вероятности того, что Трамп рассматривает эту идею всерьез.

Зачем ему Гренландия?

Трамп с разной степенью серьезности неоднократно высказывал интерес к покупке покрытой льдом автономной датской территории между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

На встречах, на обедах и в коротких разговорах Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, с интересом слушал обсуждение богатых ресурсов острова и его геополитического значения, и, по словам двух людей, попросил своего советника в Белом доме изучить эту идею.

Впервые Трамп задумался о покупке Гренландии весной 2018 года. На одном званом ужине он сообщил, что кто-то рассказал ему о финансовых проблемах, которые испытывает Дания из-за помощи Гренландии, и предложил подумать о покупке острова, говорит один из источников. Некоторые советники Трампа поддержали его предложение, другие посчитали это «мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано».

Предложение Трампа, отмечает WSJ, вызвало у его советников ряд вопросов. Например, могут ли США использовать Гренландию, чтобы усилить военное присутствие в Арктике. Американские чиновники считают остров важным для интересов национальной безопасности. Между США и Данией действует десятилетний договор, который дает американским военным «практически неограниченные права» на авиабазе Туле на севере Гренландии.

Гренландия с населением около 56 тысяч человек является автономной частью Королевства Дания, и хотя ее правительство принимает решения по большинству внутренних вопросов, внешняя политика и политика безопасности осуществляются Копенгагеном. Трамп планирует совершить свой первый визит в Данию в начале сентября, но, по данным источников, визит не связан с идеей покупки Гренландии.

EPA Так выглядит Гренландия без Трампа

Не новая идея

Источники WSJ говорят, что покупка Гренландии сравнима с приобретением Аляски у России в 1867 году. Некоторые бывшие и нынешние чиновники Белого дома, слышавшие об идее Трампа, описывали ее «со смесью предвкушения и опасения», поскольку никто до конца не знает, как далеко готов зайти американский президент.

В Белом доме и Госдепартаменте официально не комментировали идею Трампа о покупке острова.

После Второй мировой войны, в 1946 году, 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании купить у нее Гренландию за 100 миллионов долларов, но получил отказ. В 1876 году Государственный департамент США также изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии.

В Сети шутят, что так могла бы выглядеть Гренландия с Трампом

Реакция Дании и Гренландии

«Мы не продаемся», — заявила Reuters глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.

Представитель Датской народной партии Серен Есперсен назвал эту идею «абсолютно безумной». По его словам, Трамп мог пошутить о планируемом приобретении, однако если американский президент говорил серьезно, то «это окончательное доказательство того, что он сошел с ума».

Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.

Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли".

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался о возможных намерениях американского президента еще жестче.

"Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам – это абсолютное безумие", - сказал он.

"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.