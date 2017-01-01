В США разбился легкомоторный самолет
Двухместный легкомоторный самолет разбился 16 августа в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека.
По данным телеканала, крушение самолета произошло около 16:00 по времени Восточного побережья США.
Самолет, предположительно, упал спустя непродолжительное время после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.
Причины крушения на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.
Напомним, несколькими днями ранее в Италии самолет упал на автостраду. Пилот легкомоторного самолета погиб.
В США при крушении самолета погибли три человека
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