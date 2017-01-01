СБУ поймала сбежавшего израильского наркобарона

Мужчина сбежал в аэропорту из-под стражи СБУ незадолго до своей экстрадиции в Израиль.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал незадолго до своей экстрадиции. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что беглец был обнаружен и задержан в одной из областей Украины. В ближайшее время Сильвера экстрадируют в Израиль.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован, в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранители задержали трех сотрудников СБУ, которых подозревают в причастности к побегу израильского наркоторговца из аэропорта Борисполь накануне экстрадиции.

"При содействии Службы, Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в причастности к побегу Сильвера из аэропорта Борисполь во время экстрадиции", - отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что иностранец сбежал из-под стражи в аэропорту. Прокуратура открыла дело.

Ранее израильские СМИ сообщили, что во время экстрадиции в аэропорту Борисполь сбежал наркоторговец Амос Дов Сильвер - основатель крупной онлайн-сети Telegrass, через которую он распространял марихуану, кокаин, экстази, MDMA. В целом были проданы десятки тонн наркотиков. В марте 2019 года он был задержан в Киеве и находился под арестом.

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