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В Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана"

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Жертвами взрыва в мечети стали четыре человека, еще 24 получили ранения. Бомбу установили под креслом имама.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв в Белуджистане
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв в Белуджистане

В Пакистане в результате взрыва в мечети, который произошел 16 августа, погиб брат лидера афганской террористической группировки "Талибан". Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 17 августа.

Отмечается, что младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди четырех погибших при взрыве бомбы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков "Талибана", борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.

Ранее на этой неделе США и "Талибан" завершили переговоры о мире. Переговорщики после восьмого раунда перешли к этапу консультаций со своими лидерами.

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Теги: теракт, Пакистан, Талибан, взрыв, жертвы, жертва, погибли, теракты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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