Хуситы атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии

Месторождение Шейба располагает крупнейшими запасами нефти в Саудовской Аравии, которые составляют более чем миллиард баррелей.

Мятежники из йеменского шиитского движения Ансар Алла, так называемые хуситы направили десять беспилотников со взрывчаткой для атаки нефтяного месторождения и нефтеперерабатывающего завода Шейба нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Аль-Масира со ссылкой на представителя хуситов в субботу, 17 августа.

"Десять беспилотников атаковали месторождение и НПЗ в Шейбе, принадлежащих Aramco, на востоке королевства... Месторождение Шейба располагает крупнейшими запасами нефти в королевстве, которые составляют более чем миллиард баррелей ", – сказал он.

Хуситы подчеркнули, что эта операция стала крупнейшей против удаленных от границы с Йеменом объектов Саудовской Аравии с момента вступления королевства в войну в Йемене весной 2015 года,

Представитель мятежников предупредил, что они готовы предпринять более масштабные операции против объектов в Саудовской Аравии, если "агрессия против Йемена не прекратится".

Он призвал все компании и гражданских лиц держаться подальше от жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, которые могут подвергнуться ударам в любое время.

"Список целей вооруженных сил Йемена расширяется день ото дня", – отметил он.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по городу Аден в Йемене в тот момент, когда там проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. Параллельно с ракетным обстрелом, возле полицейского участка смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Тогда погибли 49 человек и еще 48 были ранены. Среди жертв оказался бригадный генерал Мунир Яфии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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