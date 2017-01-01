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В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

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На борту самолета находились два человека – преподаватель частной авиационной школы и его ученик.
Самолет приземлился на шоссе А6 Загреб-Риека
Самолет приземлился на шоссе А6 Загреб-Риека
Vecernji list

Небольшой спортивный самолет из-за поломки приземлился на шоссе А6 Загреб-Риека в Хорватии. Инцидент произошел утром в субботу, 17 августа, сообщает Vecernji list.

Самолет приземлился на проезжую часть в направлении Риеки. В результате посадки никто не пострадал.

На борту находились два человека – преподаватель частной авиационной школы и его ученик. Преподаватель рассказал, что этот самолет школа одолжила из-за ремонта собственного.

По его словам, во время полета на высоте 300 метров у самолета отказал двигатель.

Cмотрите фотогалерею: В Хорватии самолет совершил аварийную посадку на трассе

Ранее на этой неделе в Подмосковье совершил аварийную посадку самолет А-321. У лайнера отказали двигатели из-за попадания стаи птиц. Позже стало известно, что за медицинской помощью обратились 74 пассажира самолета.

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Теги: самолет, Хорватия, фото, авария, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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