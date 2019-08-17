Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стамбул затопил ливень, есть жертвы

Комментариев: 0
Сильно затоплен Большой базар в исторической части Стамбула. На многих улицах повалены деревья.
Затопленный переход в Стамбуле
Затопленный переход в Стамбуле
Анадолу

Сильный дождь в турецком Стамбуле затопил улицы, подвалы и подземные переходы. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 17 августа.

Указано, чтосильно затоплен Большой базар в исторической части Стамбула. На многих улицах повалены деревья.

По крайне мере одного человека нашли мертвым внутри затопленного подземного перехода.

Местные власти прекратили паромные перевозки через Босфор. Некоторое время не работали трамваи.

Cмотрите фотогалерею: Стамбул затопил ливень, есть жертвы

Ранее в июле мощный ливень в Киеве побил полувековой рекорд. В столице Украины за день выпало 36 мм осадков, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Напомним, 9 августа ливень затопил Одессу и остановил трамваи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, видео, дождь, фото, стихия, наводнение, дожди, наводнения, ливень, Стамбул, погиб, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь