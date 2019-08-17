Сильно затоплен Большой базар в исторической части Стамбула. На многих улицах повалены деревья.

Сильный дождь в турецком Стамбуле затопил улицы, подвалы и подземные переходы. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 17 августа.

Указано, чтосильно затоплен Большой базар в исторической части Стамбула. На многих улицах повалены деревья.

По крайне мере одного человека нашли мертвым внутри затопленного подземного перехода.

Местные власти прекратили паромные перевозки через Босфор. Некоторое время не работали трамваи.

Cмотрите фотогалерею: Стамбул затопил ливень, есть жертвы

Istanbul'da yagan yagmurdan dolayi taslar yerinden s"ok"uld"u. pic.twitter.com/zsp4m6sW9p — medya blok (@medyablok) August 17, 2019

Istanbul’da yasanan saganak yagis sonrasi g"ord"uk ki 25 yillik yerel y"onetim anlayisinin kentin altyapisiyla degil rantiyla ilgilenmesi milyonlari yine magdur etti.pic.twitter.com/83O7pGBRPY — Burkay D"uzce (@burkayduzce) August 17, 2019

Ранее в июле мощный ливень в Киеве побил полувековой рекорд. В столице Украины за день выпало 36 мм осадков, что на 8 мм больше, чем это было в 1962 году.

Напомним, 9 августа ливень затопил Одессу и остановил трамваи.

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