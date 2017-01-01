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В Судане подписали договор о разделе власти

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Смена власти в Судане произошла после свержения президента аль-Башира. В ближайшие недели в стране должен быть создан совет из представителей военных и оппозиции.
Подписание соглашения о разделе власти в Судане
Подписание соглашения о разделе власти в Судане
 
Главная оппозиционная коалиция Судана и правящий военный совет в субботу, 17 августа, в присутствии наблюдателей из других стран подписали окончательное соглашение о разделении власти.
 
Таким образом в стране после свержения многолетнего президента Омара аль-Башира создана возможность для формирования переходного правительства.
 
Аль-Башир, впервые избранный главой Судана в 1993 году, был отстранен от власти в апреле 2019 года после нескольких месяцев протестов, сопровождавшихся человеческими жертвами.
 
Согласно плану, уже на следующий день после подписания соглашения должен быть создан совет, состоящий из шести представителей гражданского общества и пяти военных. За этим последуют назначение нового премьер-министра 20 августа и членов переходного правительства 28 августа.
 
После трехлетнего переходного периода планируется провести новые выборы.
 
Аль-Башир сейчас находится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ожидают судебные разбирательства по обвинениям в коррупции.
 
Кроме того, Международный уголовный суд (МУС) объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать экс-президента представителям МУС.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Оппозиция, Судан, соглашение
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Источник: korrespondent.net

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