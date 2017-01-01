Макрон призвал французов отказаться от насилия

Французский лидер признал, что существуют самые разные причины для недовольства граждан, но некоторые из них можно оспорить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. Такое мнение он озвучил в субботу, 17 августа, выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза.

"Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть", - отметил он.

Французский лидер указал, что существуют самые разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них "можно оспорить".

"Но никогда нельзя забывать о том, что, каковы бы ни были разногласия, в важные моменты истории мы умели договариваться, чтобы идти вперед", - сказал он.

Макрон не уточнил, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения "желтых жилетов", которые в сороковой раз с ноября 2018 года провели акции протеста в разных городах страны.

Напомним, Макрон второй год подряд принимает участие в церемонии по случаю освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников от сил фашистской Германии.

Боевые действия проходили 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами. Тогда на берег высадились около 450 тысяч солдат французской и американской армий, а также британских подразделений.

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