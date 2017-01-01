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В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

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В банкетном зале Shahr-e-Dubai проходило свадебное торжество представителей мусульманской общины шиитов. Пострадали не менее 20 человек, число жертв объявят позже.
Возле места взрыва в Кабуле
Возле места взрыва в Кабуле
twitter.com/En24News
 
В одном из свадебных залов на западе Кабула вечером 17 августа прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
 
По информации представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, взрыв произошел в 22.40 субботы по местному времени (21.10 по киевскому времени).
 
По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовало множество гостей. 
 
Пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о числе жертв будет объявлена позже.
 
Как указывает Reuters со ссылкой на данные властей и экстренных служб, в результате инцидента пострадали не менее 20 человек и десятки людей погибли.
 
Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за этот взрыв.
 
 
Напомним, в начале августа террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка в Кабуле. В результате инцидента погибли 14 человек и 145 получили ранения.
 

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Теги: Афганистан, свадьба, фото, взрыв, Кабул, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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