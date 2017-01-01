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В США легкомоторный самолет упал на дом

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Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока нет.
 
На жилой дом в американском штате Нью-Йорк днем 17 августа упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека. Об сообщил телеканал ABC.
 
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет врезался в дом в округе Датчесс недалеко от американского города Покипси в 16.28 субботы (23.40 по киевскому времени). 
 
Он вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата и должен был приземлиться недалеко от Покипси. 
 
FAA и полиция пока не предоставили дополнительной информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле.
 

Ранее сообщалось, что в окрестностях Нового Орлеана разбился двухместный легкомоторный самолет. В результате происшествия погибли два человека.

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Теги: США, самолет, видео, дом, крушение
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Источник: korrespondent.net

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